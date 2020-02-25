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عــاجــل مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قرية بعربو بريف إدلب الجنوبي وتلاحق فلول الإرهابيين في المناطق المجاورة

اللاذقية اليوم

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اللاذقية اليوم

تصوير: مجد سليمان

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