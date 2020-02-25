لافروف: واشنطن تواصل رفض كل الاتفاقات التي من شأنها أن تعرقل هيمنتها على العالم

جنيف-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تواصل رفض كل الاتفاقات التي من شأنها أن تعرقل هيمنتها على العالم.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله في كلمته خلال مؤتمر الحد من التسلح المنعقد في جنيف إن “موسكو لا تزال تنتظر رد واشنطن على مقترح تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت) دون شروط مسبقة” معتبرا أن الغموض حول مصير هذه المعاهدة يشكل “مدعاة للقلق”.

وأشار لافروف إلى أن تمديد هذه المعاهدة سيكون خطوة منطقية للحؤول دون تدهور إضافي لآليات عدم انتشار الصواريخ والأسلحة النووية موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح أن تمدد روسيا والولايات المتحدة معاهدة ستارت دون أي شروط مسبقة و”نحن ننتظر الرد”.

وحذر لافروف من أن الدول الغربية انتهكت اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وتدخلت بصلاحيات مجلس الأمن بشأنها.

وفي سياق منفصل أكد لافروف أن اجتماع فيينا غدا حول الاتفاق النووي الإيراني فرصة لوقف عملية التصعيد قبل فوات الأوان معتبرا أن هذا الاجتماع “فرصة وإن كانت ليست أكيدة بنسبة مئة بالمئة لوقف التصعيد”.