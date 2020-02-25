الجيش يحرر قرى بعربو معرتماتر ومعرتصين بريف إدلب الجنوبي ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه كفرنبل

إدلب-سانا

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها ضد التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي وحررت قرى معرتماتر ومعرتصين وبعربو جنوب غرب مدينة معرة النعمان بعد القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به.

وذكر مراسل سانا من منطقة العمليات أن وحدات من الجيش بعد تحرير قريتي معرتماتر ومعرتصين تابعت عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات المرتبطة به والمدعومة من النظام التركي وحررت قرية بعربو أقصى الجنوب الغربي لريف منطقة معرة النعمان بعد تدمير تجمعات وتحصينات للإرهابيين فيها.

وأفاد المراسل بأن وحدات من الجيش تلاحق فلول الإرهابيين الفارة باتجاه مدينة كفرنبل وغيرها مما تبقى من ثغور لاذ بها الإرهابيون في ريف إدلب الجنوبي وسط انهيارات في صفوفهم أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك.

وحررت وحدات من الجيش أمس تل النار و8 قرى في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع المجموعات الإرهابية انتهت بالقضاء على آخر تجمعاتها فيها.