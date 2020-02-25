رئيس النظام التركي يقر بمقتل اثنين من جنوده في ليبيا

اسطنبول-سانا

أقر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اليوم بمقتل اثنين من جنوده الذين أرسلهم مع إرهابيين مرتزقة من إدلب وشمال سورية إلى ليبيا.

وذكرت رويترز أن أردوغان لم يذكر متى قتل الجنديان أو أي تفاصيل أخرى.

ووفق الوكالة فإن أردوغان كان أقر السبت الماضي أيضا بمقتل عدد لم يحدده من قواته في ليبيا.

وكان أردوغان اعترف يوم الجمعة الماضي بإرساله إرهابيين مرتزقة من إدلب وشمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك فيما أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن النظام التركي يواصل نقل مرتزقته من الإرهابيين من شمال سورية مستغلا وقف إطلاق النار المؤقت في البلاد ومواصلا بذلك انتهاكه قرارات مؤتمر برلين الدولي التي أكدت ضرورة وقف التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا.