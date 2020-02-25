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وكالات تنقل عن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إقراره بمقتل اثنين من جنوده في ليبيا

2020-02-25

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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في محافظة دير الزور بمنطقة التضامن من الساعة 12.00 صباحاً وحتى الساعة 13.00 ظهراً

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