وكالات تنقل عن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إقراره بمقتل اثنين من جنوده في ليبيا

الثلاثاء / 25 / 02 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غروسبيتش: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ستفشل في وقف جهود القضاء على الإرهاب
2020-02-25
لافروف يبحث مع غوتيريس الوضع في سورية
2020-02-24
شخصيات تركية:أردوغان ينتهج سياسات طائشة ويدعم الإرهابيين في سورية
2020-02-24
حزب الله والجبهة الشعبية يدينان العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2020-02-24
حمدان: انتصارات الجيش السوري على الإرهاب أفشلت مخططات الأعداء
2020-02-24
لافروف: تركيا لم تف بتعهداتها بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب وعليها تنفيذها
2020-02-24
تحالف القوى الفلسطينية يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2020-02-24
محليات
الحرارة تتجاوز معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب على المرتفعات والمناطق الداخلية
2020-02-25
14 ألف دارس في معهد تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها عبر 19 عاما
2020-02-24
التربية تذكر بموعد الاختبار التجريبي لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي
2020-02-24
تعرف على المجلس الجديد لنقابة أطباء سورية
2020-02-24
إخماد حريق داخل محل لإصلاح الدراجات النارية في منطقة المزة بدمشق
2020-02-24
القنيطرة.. وضع محطة ضخ مياه الأصبح بالخدمة بعد إعادة تأهيلها
2020-02-24
متابعة إصلاح خط السكة الحديدية من حلب إلى دمشق لوضعه بالخدمة في أيار القادم
2020-02-24
رياضة
ليفربول يعزز صدارة جدول الترتيب في الدوري الإنكليزي بالفوز على وست هام
2020-02-24
الجيش يفوز على هلال القدس الفلسطيني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي
2020-02-24
الوثبة يتعادل مع الكويت الكويتي سلباً ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2020-02-24
مانشستر يونايتد يفوز على واتفورد بالدوري الإنكليزي الممتاز
2020-02-23
منتخب سورية بكرة السلة يفوز على نظيره السعودي في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا
2020-02-23
الاتحاد يتأهل إلى دور الـ 16 لمسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم
2020-02-23
منتخب سورية لكرة الطاولة يشارك في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو
2020-02-23
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
2020-02-25
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-25
اللاذقية.. تجهيز ساحتين كسوق للبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك
2020-02-24
مع تعافي المدينة.. السياحة تصدق على عقد استثماري لمشروع فندق كارلتون القلعة بحلب
2020-02-24
حماة… حلج 7500 طن من الأقطان في محلج الفداء
2020-02-24
أكساد تدرب 23 مهندسا زراعيا وفنيا عمانيا على أحدث طرق زراعة وإنتاج أشجار الفاكهة والزيتون
2020-02-24
حمص… أضرار بسيطة بالزراعات المحمية جراء الصقيع
2020-02-24
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الجيش يحرر 8 قرى بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه دير سنبل وترملا
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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتدمر أغلبيتها قبل وصولها إلى أهدافها
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2020-02-25
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