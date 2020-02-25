لافروف يبحث مع غوتيريس الوضع في سورية

جنيف-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جنيف اليوم الوضع في سورية والعلاقات بين روسيا والمنظمة الدولية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم أورده موقع روسيا اليوم “تم خلال المباحثات تبادل معمق للآراء حول القضايا الأكثر إلحاحاً على الأجندة الدولية بما فيها الوضع في سورية” مشيراً إلى أن الجانبين تطرقاً أيضاً إلى المسائل المتعلقة بالعلاقات بين روسيا وأمانة الأمم المتحدة إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بالذكرى الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس المنظمة الدولية.

كما أكد الجانبان تمسكهما بتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في الأمور الدولية.

وكان وزير الخارجية الروسي وصل إلى جنيف في وقت سابق اليوم للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى لدورة مجلس الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومؤتمر حول نزع السلاح يعقد غداً الثلاثاء.