موسوي: الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للاتفاق النووي لا علاقة له بآلية حل الخلافات

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا اعتيادي ولا علاقة له بآلية حل الخلافات بين إيران والجانب الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن موسوي قوله في تصريح اليوم: “اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المزمع عقده في فيينا الأربعاء المقبل يأتي في إطار الاجتماعات الاعتيادية والدورية للجنة على مستوى مساعدي الوزراء والمديرين السياسيين” مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعقد بصورة دورية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ولا علاقة له بآلية حل الخلافات.