طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على اليمن

صنعاء-سانا

واصل طيران العدوان السعودي اليوم غاراته على اليمن مستهدفاً محافظتي صنعاء والجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية الغيل بالجوف وأربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم في العاصمة صنعاء.

وفي الحديدة قصفت قوى العدوان بصواريخ الكاتيوشا والرشاشات الثقيلة والمتوسطة مزارع وممتلكات المدنيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وكانت قوى العدوان السعودي جددت في وقت سابق اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن مستهدفة بالمدفعية عدداً من المناطق فيها.