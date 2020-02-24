شغف… كورال موسيقي يعيد أيام الفن الجميل بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

بشغف الأجيال الجديدة وحس الشباب الشفاف أعاد كورال “شغف” أيام الزمن الجميل في أمسية غنائية اليوم بثقافي أبو رمانة.

بدأ الكورال أمسيته بغناء ألحان سيد درويش (زوروني كل سنة مرة وطلعت يا محلا نورها)، إضافة إلى أغنيات السيدة فيروز وألحان الرحابنة (قمرا يا قمرا وكان عنا طاحون وآخر أيام الصيفية)، إضافة إلى موشح (لما بدا يتثنى).

كما غنى الكورال مجموعة من أغاني الموسيقار ملحم بركات (اعتزلت الغرام وارجعيلي وحبيبي انتا وروحي انتا وسلم عليها يا هوى وشباك حبيبي) إضافة إلى وصلة لمجموعة من أغاني الفنان وديع الصافي ومقاطع من أغنية (أرضي عم بتآسي) وأغنية (ولو).

قائد الكورال مجد خوري أشار إلى أن كورال شغف بدأ فرقة صغيرة ثم تطور إلى شكله الحالي وهو مجموعة من الشباب تعمل على إحياء التراث والفن الجميل، مشيراً الى خطة مستقبلية في التلحين وكتابة الأغاني.

رين عباس عازفة غيتار أوضحت أنها شاركت بالعزف مع الكورال بهدف إحياء أغاني أيام الفن الجميل بينما أوضحت راما سبينة أن شغفها بالموسيقا وحبها لعمالقة الطرب والغناء دعاها إلى الاشتراك بهذه الفرقة بهدف توجيه الناس والذوق العام إلى الفن الجميل.