الجيش يفوز على هلال القدس الفلسطيني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي

عمان-سانا

فاز فريق الجيش على هلال القدس الفلسطيني بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

وسجل محمد الواكد هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 37 ليرفع الجيش رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في الصدارة متساويا بالرصيد ذاته مع المنامة البحريني الذي فاز اليوم على العهد اللبناني بهدف دون مقابل في الجولة ذاتها وبقي هلال القدس في المركز الرابع والأخير دون نقاط خلف العهد الثالث بثلاث نقاط .

وكان الوثبة “ممثل الكرة السورية الثاني في البطولة” تعادل في وقت سابق اليوم مع مع الكويت الكويتي دون أهداف ضمن الجولة الثانية أيضا لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا الفيصلي الأردني والانصار اللبناني.