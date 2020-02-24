14 ألف دارس في معهد تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها عبر 19 عاما

دمشق-سانا

لا تنحصر مهمة معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها في وزارة التربية بتعليم واحدة من أكثر اللغات انتشارا في العالم والتي يتحدث بها نحو 422 مليون نسمة بل يندرج ضمن أهدافه تعريف الدارسين بالحضارة العربية وتراثها ومعالم سورية الأثرية والتاريخية.

ويحدد المعهد الذي تأسس عام 2001 ستة مستويات تعليمية للراغبين بتعلم اللغة العربية وفي حال اجتيازها يحصل الخريج على شهادة عليا حسب مديرته نجود عطا الله التي أشارت لـ سانا إلى أنه المعهد الوحيد في وزارة التربية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ويهدف المعهد كما أوضحت مديرته إلى إكساب المتعلم المهارات اللغوية الأساسية في اللغة العربية وتأليف كتب ومواد تعليمية ومعاجم متخصصة لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها واعداد بحوث ودراسات وتعريف الدارسين بالجوانب الإنسانية في الحضارة العربية والتراث العربي ومعالم سورية وما توصلت اليه من تقدم علمي وثقافي واجتماعي عبر تنظيم نشاطات ترفيهية وزيارات إلى الأماكن الأثرية التاريخية.

ويعتمد المعهد وفقا لعطا الله نظام الدورات حيث يقيم ثلاث دورات أساسية في السنة مدة كل منها ثلاثة أشهر ونصف الشهر إضافة الى دورات خاصة ومكثفة للدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية وللطلبة الذين لا تساعدهم ظروفهم على الالتحاق بالدورات الأساسية.

ووصل عدد طلاب المعهد منذ افتتاحه وحتى الان إلى 14400 طالب وفقا لعطا الله التي ذكرت ان المعهد يمنح الطالب شهادة متوسطة بعد إتمام المستويين الثالث والرابع وعليا بعد إتمام المستويين الخامس والسادس مع منح الطلاب خلال فترة الدراسة إقامة في الجمهورية العربية السورية لمدة ستة أشهر لكل دورة.

وأشارت عطا الله إلى العمل لتطوير المناهج لتواكب مستجدات طرائق التدريس التواصلية .

ويبدأ المستوى الأول في المعهد حسب المدرسة فيه منال جديد بتعليم الأحرف الأبجدية وأشكالها ومعارف أخرى تمكن الطالب من التواصل مع الآخرين ليصل بالمستوى السادس كما ذكرت المدرسة هيام العليوي إلى أنه يتم تدريس الشعر والأدب الحديث والنصوص النثرية والشعرية والأدبية إضافة إلى مهارات التعبير الكتابي ومادة الإعلام التي تساعد الطلاب على الاطلاع على الأخبار الحقيقية في سورية من مصدرها الأصلي دون تحريف أو تزييف.

ويضم المعهد مكتبة تتألف من 9 أقسام تتضمن كتب معارف عامة وتاريخ وتراجم ومعاجم لغة عربية حسب مشرفتها هاجر أحمد التي لفتت إلى أن الطلاب يقضون أوقات استراحتهم في المكتبة ليتعلموا اللغة أيضا عن طريق وسائل تعليمية مرئية ومجسمات وخرائط.

سانا التقت عددا من طلاب المعهد حيث بينت الطالبة المغتربة دينا الشوفي أنها التحقت بالمعهد لتتمكن من تحصيل تعليمها الجامعي في قسم علم النفس بجامعة دمشق وتتعرف أكثر على عادات وتقاليد وثقافة المجتمع السوري بينما عبر الطالب ياو فينغ ما عن فرحته بتعلم اللغة العربية الفصيحة التي تعتبر واحدة من أهم لغات العالم مبينا أنه يتعلم في المعهد منذ نحو سنة تقريباً ووصل إلى المرحلة المتوسطة.

بينما أشار الطالب النيجيري زين العابدين عطارة إلى أنه وجد سهولة في تعلم اللغة العربية واستيعابها لأن أصوله لبنانية.

رحاب علي