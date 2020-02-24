مسارات سياحية جديدة في السويداء

السويداء-سانا

انتهت مديرية السياحة بالسويداء من دراسة استثمار مجموعة من السدود والوديان في المحافظة ضمن مسارات سياحية مع ضمان حمايتها والحفاظ عليها وعلى البيئة المحيطة بها.

مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أوضح لـ سانا سياحة ومجتمع أن دراسة تلك المسارات يأتي ضمن خطة وزارة السياحة لتطوير الواقع السياحي في المناطق التي تحتوي على مسطحات مائية من سدود ووديان والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية فيها لكونها تشكل مواقع مهمة للسياحة الشعبية.

وأشار العربيد إلى أن اختيار المسارات السياحية المقترحة للمسطحات المائية بالمحافظة جرى بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والوحدات الإدارية التي فيها هذه المسطحات وفقاً لأهميتها السياحية وطبيعتها وحجم الارتياد لها.

وبين العربيد أن المسطحات المائية التي تم اختيارها تضمنت سد حبران الذي يتميز باتساعه وأجوائه المنعشة المشبعة بالرطوبة وهوائه النقي ويرتاده الكثير من أهالي المحافظة ويجمع بين المياه النقية والنباتات الحراجية والطبية ويشكل فرصة لهواة التصوير الفوتوغرافي لالتقاط أجمل الصور التي ترصد جمال الطبيعة وموقع سد الروم الذي يقصده أبناء المحافظة وزوارها للاستمتاع بجمال الطبيعة ومناظر كروم العنب والتفاح في منطقة ظهر الجبل ويعد منطقة اصطياف سياحي بامتياز.

ومن المواقع التي شملتها الدراسة حسب مدير السياحة سد العين الممتد على طريق عام السويداء صلخد ويتميز بأشجاره الحراجية المعمرة والجلسات الشعبية على ضفاف بحيرته حيث يمكن استثماره كمنتزهات شعبية.

ولفت العربيد إلى أنه تم اقتراح استثمار مواقع الوديان التي تقع داخل المخطط التنظيمي لإقامة مشاريع سياحية بمواد خفيفة قابلة للإزالة وبشكل يحافظ عليها ضمن اشتراطات الآثار للمواقع التي تقع في البلدات القديمة والسماح للعقارات الخاصة التي لا تعود ملكيتها للملك العام بإنشاء مشاريع استثمارية صيفية قابلة للإزالة حسب اشتراطات مديريتي الموارد المائية والسياحة.

سهيل حاطوم