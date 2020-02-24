حزب الله والجبهة الشعبية يدينان العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

بيروت-سانا

أدان مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله ووفد قيادي من الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة أبو كفاح دبور العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط دمشق الليلة الماضية.

كما ندد المجتمعون في بيان اليوم بالعدوان الإسرائيلي على غزة وممارسات سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والتنكيل بجثامين الشهداء أمام مرأى العالم داعين حكومات وشعوب العالم إلى أوسع استنكار وإدانة للعمل البشع الذي ارتكبه الصهاينة ضد جثة الشهيد في غزة.

وأكد البيان الالتزام بخيار المقاومة لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة.

بدوره شدد حب الله على أن إرادة الشعب الفلسطيني ستسقط ما تسمى “صفقة القرن” والمخططات الأمريكية والاستعمارية.