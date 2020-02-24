الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة المحاصر

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر ويستهدف بالصواريخ وقذائف المدفعية مناطق متفرقة فيه.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ مخيم البريج وسط القطاع كما استهدفت دباباته المتمركزة على أطراف القطاع بقذائف المدفعية بلدات خزاعة وبيت لاهيا شرق خان يونس ما أدى إلى إلحاق أضرار في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

وكان طيران الاحتلال استهدف في وقت سابق اليوم مناطق متفرقة جنوب وشمال القطاع.

ورداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل جددت المقاومة الفلسطينية استهدافها برشقات من الصواريخ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القطاع وفي عسقلان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

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