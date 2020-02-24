حمدان: صمود الشعب السوري وانتصارات جيشه على الإرهاب أفشل مخططات الأعداء

بيروت-سانا

أكد المشاركون في لقاء جمع أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان وعدد من الشخصيات السورية والعربية أن الصمود العظيم للشعب العربي السوري وانتصارات جيشه على الإرهاب أفشلت مخططات الأعداء تجاه سورية.

وضم اللقاء الأمين العام لاتحاد الطلاب العرب الدكتور نضال عمار ورئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية في لبنان رشا فاضل وأمين عام حزب التجمع الوحدوي في البحرين حسن المرزوق والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الكريم شرقي.

وأشار المجتمعون في بيان إلى أن سورية ستعود إلى دورها الطبيعي الرائد في حماية الأمن القومي العربي من كل الشرور المتربصة به.

وأكد البيان أن الأيام المقبلة ستشهد نصر سورية على الإرهاب وأدواته لافتاً إلى أن الإرهابيين المهزومين في سورية بدؤوا الهجرة المعاكسة إلى البلدان التي أرسلتهم.