الحسكة… فيضان نهر الجرجب جراء الأمطار الغزيرة

الحسكة-سانا

ارتفع منسوب المياه بنهر الجرجب في محافظة الحسكة اليوم ليبلغ معدل تدفق المياه في مجراه بمنطقة السفح في ريف مدينة رأس العين 45 متراً مكعباً بالثانية.

وبين عزيز ميخائيل معاون مدير الموارد المائية بالحسكة في تصريح لمراسل سانا أن فيضان نهر الجرجب ناتج عن جريان المياه في الواديين المغذيين له وهما “علوك ومريكيس” منذ ليلة أمس نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية للمحافظة مؤخراً مبيناً أن مياه نهر الجرجب رفدت عصر اليوم مياه نهر الخابور بمنطقة تل تمر لترتفع الغزارة إلى 50 متراً مكعباً بالثانية.

ولفت معاون مدير الموارد إلى أن معدل التدفق الحالي لنهر الخابور لن يترك آثاراً سلبية ولن يغرق الأراضي الزراعية المحيطة به ولكنه سيساهم بشكل كبير في زيادة تخزين المياه في سد الشهيد “باسل الأسد” جنوب محافظة الحسكة والذي يبلغ حالياً 567 مليون متر مكعب من المياه.

يشار إلى أن حجم تخزين المياه الحالي في سدود محافظة الحسكة العشرة يبلغ 682 مليون متر مكعب يقابله 549 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي.