حمود: رئيس النظام التركي سهل دخول الإرهابيين إلى سورية

بيروت-سانا

أكد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان فتح حدوده للإرهابيين للدخول إلى سورية رغم أنه يعلم من هم وما هي مخططاتهم.

وفي تصريح لمراسل سانا في بيروت أوضح حمود أن أردوغان كان يعلم منذ البداية أن ما يجري في سورية هو مؤامرة أمريكية ومع ذلك قام بفتح حدود تركيا أمام إرهابيي تنظيمي “داعش” و”النصرة” رغم علمه بمخططاتهم وما ينوون عمله.

واستغرب حمود ادعاءات أردوغان بأنه يريد الأمن بإدلب في وقت هو من يهدد أمن السوريين.

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