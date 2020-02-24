القنيطرة.. وضع محطة ضخ مياه الأصبح بالخدمة بعد إعادة تأهيلها

القنيطرة-سانا

وضعت مؤسسة مياه الشرب بالقنيطرة محطة ضخ الأصبح بالخدمة بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والصيانة.

وذكر مدير مؤسسة مياه الشرب بالقنيطرة المهندس أمين الشمالي في تصريح لمراسل سانا أن محطة الأصبح تتغذى من ثلاثة آبار بغزارة 120 م3/سا وتوفر مياه الشرب لقرى وبلدات بريقة وبئر عجم وكودنة والأصبح وعين زيوان وعين العبد وأبو قبيس ورسم العيد ويبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 15000 نسمة.

وأشار إلى أن المحطة تضخ مياه الشرب إلى خزان في أعلى قمة تل كودنة الغربي الذي يتسع لنحو 400/م3 ومن ثم يتم تزويد القرى المذكورة بمياه الشرب عن طريق الإسالة.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency