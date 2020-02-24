تأهيل شبكات وتركيب مراكز تحويل في عدد من المناطق بدرعا بقيمة 463 مليون ليرة

درعا-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء درعا صيانة شبكات التوتر المنخفض وتركيب مراكز تحويل في عدد من البلدات والمدن ضمن محافظة درعا بكلفة إجمالية بلغت 463 مليون ليرة.

وبين المهندس غسان الزامل مدير عام الشركة أن الورشات ركبت 17 مركز تحويل باستطاعة 400 ك ف ا في كل من الشجرة وانخل ودرعا وعتمان والصورة ونامر والناصرية والدلي والحراك وناحتة ونمر وغزالة بكلفة 272 مليون ليرة.

وأضاف أنه تم تركيب مركز تحويل باستطاعة 1000 ك ف ا في درعا البلد ومركز تحويل باستطاعة 630 ك ف ا في حي السحاري بمدينة درعا ومركز تحويل باستطاعة 200 ك ف ا في بلدة الدلي و13 مركز تحويل باستطاعة 100 ك ف ا في بلدات عين ذكر والشبرق والمسريتية والقصير ونافعة والثريا واللويحق وجدل والبلانة وام ولد وسملين ومدينة درعا بكلفة اجمالية بلغت 166 مليون ليرة.

ولفت الزامل إلى أن الورشات أعادت تأهيل شبكات التوتر المنخفض في المناطق المذكورة بكلفة 25 مليون ليرة.

يشار إلى أن ورشات الكهرباء في المحافظة تواصل منذ منتصف آب 2018 أعمال إعادة تأهيل قطاع الكهرباء الذي لحقت به اضرار كبيرة جراء الإرهاب.