المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة من الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية

القدس المحتلة-سانا

أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة من الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا أن المقاومة أطلقت 10 صواريخ من قطاع غزة صوب مستوطنة شمالي شرقي القطاع.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي اعتدى مساء أمس بعدة صواريخ على حي التفاح شرق مدينة غزة ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين كما استهدف بصواريخ عدة بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الفلسطينيين فيما استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال في خان يونس التي قامت بعد ذلك بالتنكيل بجثمان الشهيد واختطافه.