معلق سياسي تشيكي: تدخلات أردوغان في إدلب تمثل دعماً للإرهابيين

براغ-سانا

أكد المعلق السياسي التشيكي ألكس شفامبيرك اليوم أن ما يقوم به نظام رجب طيب أردوغان في إدلب يشكل دعما للإرهابيين الخطرين.

وندد حزب الشعب الجمهوري التركي أمس بسياسات أردوغان “الاستفزازية والخطيرة” ودعمه الإرهابيين في سورية ولا سيما في إدلب.

وأشار شفامبيرك في تعليق نشره في موقع نوفينكي التشيكي اليوم إلى أن أردوغان لا يكتفي باعتداءاته وتدخلاته في سورية بل يقوم بإرسال الأسلحة والإرهابيين المرتزقة من التنظيمات التي يدعمها في سورية إلى ليبيا إضافة إلى الجنود الأتراك.

وأكد شفامبيرك أن تدخلات أردوغان في ليبيا تدل على أطماعه بنفطها بعد إخفاقه في تحقيق أطماعه في سورية منبها إلى المخاطر التي يجسدها أردوغان الساعي ليس فقط لإحياء السلطنة العثمانية البائدة وإنما أيضا لعلاقته الوثيقة مع تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

يشار إلى أن أردوغان المتورط في تأجيج الأزمات في المنطقة ومنها الأزمة في سورية يستمر بتجاهل الجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا ومن بينها نتائج مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي وأكد المشاركون فيه في بيانهم الختامي ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأن حل الأزمة فيه يكون عبر عملية سياسية شاملة.