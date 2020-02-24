قوى العدوان السعودي تجدد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن مستهدفة بالمدفعية عددا من المناطق فيها.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر عسكري قوله اليوم: إن قوى العدوان السعودي أطلقت 44 قذيفة مدفعية على قرى ومناطق متفرقة من مديرية حيس في الحديدة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات المدنيين فيما استهدفت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة أماكن متفرقة بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.

كما استهدفت قوى العدوان السعودي وفق المصدر قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن وشن الطيران عددا من الغارات على عدد من المناطق والمديريات في محافظات صنعاء والجوف وتعز.