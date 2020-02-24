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الجيش يحرر قرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب

2020-02-24

إدلب-سانا

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها في ريف إدلب الجنوبي وحررت قرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة بعد معارك مع المجموعات الإرهابية.

وذكر مراسل سانا من منطقة العمليات أن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به والمدعومة من النظام التركي في تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بدحر الإرهابيين من تل النار وقرى النقير والشيخ مصطفى وكفر سجنة وتدمير عتاد وآليات كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها في اعتداءاتها على النقاط العسكرية المتمركزة في المنطقة لحماية القرى المحررة من الإرهاب.

وحررت وحدات من الجيش أمس قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد أن دمرت آخر تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم ولاحقت فلولهم المندحرة.

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