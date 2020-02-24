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الحرارة إلى ارتفاع مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر

2020-02-24

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

  الاثنين الثلاثاء الأربعاء
دمشق 15 / 5 14 / 4 13 / 3
القنيطرة 12 / 3 11 / 2 10 / 1
درعا 15 / 6 15 / 5 14 / 4
السويداء 13 / 4 12 / 3 11 / 2
حمص 16 / 6 15 / 5 14 / 4
حماة 17 / 7 16 / 6 15 / 5
الحسكة 17 / 3 16 / 2 15 / 1
اللاذقية 20 / 11 18 / 10 17 / 10
طرطوس 20 / 12 19 / 11 18 / 11
حلب 14 / 5 13 / 4 12 / 3
ادلب 13 / 5 12 / 4 11 / 3
دير الزور 16 / 6 15 / 5 14 / 4
الرقة 16 / 5 15 / 4 14 / 3

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