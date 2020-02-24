24 شباط1971 – تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين

دمشق-سانا

1966 /الجيش الغاني يخلع الرئيس كوامي نكروما وجوزيف آرثر أنكراه يتولى رئاسة الدولة.

1971 / الرئيس الجزائري هواري بومدين يعلن تأميم قطاع المحروقات .

1971 / تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

2008 / البرلمان الكوبي ينتخب راؤءول كاسترو رئيسا لكوبا وذلك بعد استقالة أخيه فيدل كاسترو.

2014 / استقالة حكومة حازم الببلاوي وتكليف إبراهيم محلب بتكوين حكومة جديدة في مصر.

من مواليد هذا اليوم

1304 / ابن بطوطة رحالة عربي.

1831 / ليو فون كابريفي مستشار ألمانيا.

1872 / حافظ إبراهيم شاعر مصرى.

1967 / بريان شميدت، عالم استرالي / أمريكي في الفيزياء الفلكية حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /2011/.

من وفيات هذا اليوم

1815 / روبرت فلتون مهندس ومخترع أمريكي.

1856 / نيكولاي لوباتشيفسكي عالم رياضيات روسي.

1925 / يالمر برانتن رئيس وزراء السويد حاصل على جائزة نوبل للسلام عام1921/.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في إستونيا

عيد العلم في المكسيك.