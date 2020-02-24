24 شباط1971 – تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين

دمشق-سانا
1966 /الجيش الغاني يخلع الرئيس كوامي نكروما وجوزيف آرثر أنكراه يتولى رئاسة الدولة.
1971 / الرئيس الجزائري هواري بومدين يعلن تأميم قطاع المحروقات .
1971 / تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
2008 / البرلمان الكوبي ينتخب راؤءول كاسترو رئيسا لكوبا وذلك بعد استقالة أخيه فيدل كاسترو.
2014 / استقالة حكومة حازم الببلاوي وتكليف إبراهيم محلب بتكوين حكومة جديدة في مصر.
من مواليد هذا اليوم
1304 / ابن بطوطة رحالة عربي.
1831 / ليو فون كابريفي مستشار ألمانيا.
1872 / حافظ إبراهيم شاعر مصرى.
1967 / بريان شميدت، عالم استرالي / أمريكي في الفيزياء الفلكية حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /2011/.
من وفيات هذا اليوم
1815 / روبرت فلتون مهندس ومخترع أمريكي.
1856 / نيكولاي لوباتشيفسكي عالم رياضيات روسي.
1925 / يالمر برانتن رئيس وزراء السويد حاصل على جائزة نوبل للسلام عام1921/.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في إستونيا
عيد العلم في المكسيك.