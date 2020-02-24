أبو سعيد: وجود قوات النظام التركي في سورية احتلال

موسكو-سانا

أكد السفير هيثم أبو سعيد مفوض الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن وجود قوات النظام التركي في سورية احتلال وخرق سافر للقانون الدولي مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية يحاولون إطالة أمد الأزمة ولا سيما من خلال تسييس المسائل الإنسانية.

وقال أبو سعيد في تصريح لوكالة سبوتنيك:”هناك وجود غير شرعي للجيش التركي على الأراضي السورية.. فهذه أراض سورية” مؤكدا أنه لا يحق للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان “أن يملي أي إرادة أو أي طلب لأن وجوده في سورية غير شرعي وغير قانوني”.

وأضاف أبو سعيد أن التنظيمات الإرهابية التابعة لنظام أردوغان تستخدم المدنيين في محافظة إدلب دروعا بشرية وتمنعهم من الخروج عبر الممرات الآمنة تحت عناوين مختلفة.

ولفت أبو سعيد إلى الادعاءات الكاذبة والاتهامات المزيفة التي سيقت من بعض الأطراف حول المسائل الإنسانية منذ بداية الأزمة في سورية.

ونفى أبو سعيد المزاعم التي تتحدث عن نزوح مئات آلاف المدنيين في إدلب باتجاه الحدود مع تركيا وقال:”الأرقام التي يحاول الأمريكيون تزويرها في المحافل الدولية باتت مكشوفة والحديث عن مليون إنسان كلام غير دقيق ولا علاقة له بالواقع”.

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد خلال جلسة لمجلس الأمن في السادس من الشهر الجاري أن سورية لن تتوانى عن القيام بواجبها لتخليص مواطنيها في إدلب من جرائم التنظيمات الإرهابية وتحرير كل شبر من أراضيها مبديا استغرابه من دعوة بعض الدول لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إدلب بينما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال والنهب التي يقوم بها النظام التركي في سورية ودعمه الإرهاب فيها.