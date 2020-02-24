SCS-NET
الشريط الأخباري

مراسل سانا: الدفاعات الجوية تسقط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها لأهدافها

انظر ايضاً

مصدر عسكري: في تمام الساعة 23،25 من يوم الأحد الواقع في 23-2-2020 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من خارج مجالنا الجوي، ومن فوق الجولان السوري المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، وفور اكتشافها تم التصدي لها بكفاءة عالية، وتحييد بعضها عن مساره، وتدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال التدقيق مستمراً في نتائج العدوان

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved