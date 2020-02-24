مراسل سانا: الدفاعات الجوية تسقط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها لأهدافها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أبو سعيد: وجود قوات النظام التركي في سورية احتلال
2020-02-23
حزب الشعب الجمهوري التركي يندد بدعم أردوغان للإرهابيين في سورية
2020-02-23
محمد نصر الله: من حق سورية تطهير أراضيها من الإرهابيين
2020-02-23
الكرملين: الجانب التركي لم يف بالتزاماته بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب
2020-02-23
بوتين: مشاركة قواتنا بمحاربة الإرهاب بسورية منعت ظهور تهديدات لأمن روسيا
2020-02-23
حفل استقبال للسفارة الروسية في دمشق بذكرى عيد الجيش الروسي
2020-02-23
الحزب اللبناني الواعد: سورية ستنتصر على الإرهاب وداعميه
2020-02-23
محليات
جامعة دمشق تدعو الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية الهنغارية مراجعة مديرية العلاقات الدولية والثقافية
2020-02-23
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ضبابية ليلا في المرتفعات وبعض المناطق الداخلية
2020-02-23
مليونا خدمة في مشافي ومراكز صحة السويداء العام الماضي
2020-02-23
سياحة إدلب تجرد المنشآت السياحية المتضررة من الإرهاب على طريق حلب دمشق ومحور حلب إعزاز
2020-02-23
صباغ: انتصارات الجيش العربي السوري في ريف حلب على الإرهاب تمثل انتصاراً للإنسانية جمعاء
2020-02-23
إعادة طريق دمشق حلب الدولي للخدمة توفر الوقت وتخفف العبء المادي عن المسافرين وشركات النقل
2020-02-23
الزراعة تؤمن التجهيزات اللازمة لمكافحة الجراد الصحراوي تحسباً لظهوره
2020-02-23
رياضة
مانشستر يونايتد يفوز على واتفورد بالدوري الإنكليزي الممتاز
2020-02-23
منتخب سورية بكرة السلة يفوز على نظيره السعودي في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا
2020-02-23
الاتحاد يتأهل إلى دور الـ 16 لمسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم
2020-02-23
منتخب سورية لكرة الطاولة يشارك في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو
2020-02-23
ريال مدريد يخسر أمام ليفانتي ويفقد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم
2020-02-22
تشيلسي يفوز على توتنهام بالدوري الإنكليزي
2020-02-22
تعادل إيجابي للحرية وتشرين وفوز الطليعة على مضيفه جبلة بالدوري الممتاز لكرة القدم للشباب
2020-02-22
اقتصاد
مدير محروقات لـ سانا: وصول توريدات جديدة من الغاز المنزلي يضاعف الإنتاج بنسبة تزيد على 70 بالمئة
2020-02-23
حماة.. توزيع الدفعة الأخيرة من بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين المكتتبين
2020-02-23
تنظيم 259 ضبطاً تموينياً في درعا وحمص والقنيطرة
2020-02-23
طرطوس.. تخصيص 6 ساحات لبيع المنتجات وخاصة الزراعية من المنتج إلى المستهلك مباشرة
2020-02-23
زراعة نحو 20 ألف هكتار بالمحاصيل الطبية والعطرية بالحسكة
2020-02-22
التجارة الداخلية تحدد العمل بالمخابز عند الساعة الخامسة صباحاً
2020-02-22
وفد وزاري يناقش واقع المنشآت الصناعية في المناطق المحررة من الإرهاب بريف حلب واحتياجات إعادة إقلاعها-فيديو
2020-02-21
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الشريط الأخباري
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتدمر أغلبيتها قبل وصولها إلى أهدافها
وحدات من الجيش تحرر قريتي الشيخ دامس وحنتوتين بريف إدلب الجنوبي وتلاحق فلول الإرهابيين في القرى المجاورة
صباغ: انتصارات الجيش العربي السوري في ريف حلب على الإرهاب تمثل انتصاراً للإنسانية جمعاء
مدير محروقات لـ سانا: وصول توريدات جديدة من الغاز المنزلي يضاعف الإنتاج بنسبة تزيد على 70 بالمئة
روحاني: ما تعانيه المنطقة من أزمات ناجم عن التدخلات الأمريكية غير الشرعية
قوات الاحتلال التركي تعتقل العشرات من مرتزقتها في رأس العين بالحسكة لرفضهم القتال في إدلب
وحدات الجيش تضبط أسلحة وذخائر وشبكة أنفاق وخنادق من مخلفات الإرهابيين في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي-فيديو
الخارجية: انزعاج الولايات المتحدة من عودة دورة الحياة إلى طبيعتها في حلب مرده إلى الإحباط والشعور بالمرارة نتيجة اندحار مشروعها
مراسل سانا: الدفاعات الجوية تسقط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها لأهدافها
2020-02-24
2020-02-24
mohamad
سابق
من تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق
التالي
المراسل: الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات
انظر ايضاً
مصدر عسكري: في تمام الساعة 23،25 من يوم الأحد الواقع في 23-2-2020 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من خارج مجالنا الجوي، ومن فوق الجولان السوري المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، وفور اكتشافها تم التصدي لها بكفاءة عالية، وتحييد بعضها عن مساره، وتدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال التدقيق مستمراً في نتائج العدوان
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