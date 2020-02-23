جامعة دمشق تدعو الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية الهنغارية مراجعة مديرية العلاقات الدولية والثقافية

دمشق-سانا

دعت جامعة دمشق اليوم الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية الهنغارية ممن لم يردهم إيميل دعوة للمقابلة مراجعة مديرية العلاقات الدولية والثقافية لديها شخصياً مصطحبين معهم كل ثبوتياتهم والوثائق الدراسية مصدقة أصولاً وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق لـ 26-2-2020.

وأوضحت الجامعة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الطلاب الذين يجب أن يراجعوا المديرية هم المتقدمون للمنح ويحققون شروطها لهذا العام ومن أهمها شرط العمر كحد أقصى لمرحلة الماجستير مواليد 1992 وللدكتوراه مواليد 1988.

وكانت الجامعة أعلنت في كانون الأول الماضي أكثر من 200 منحة دراسية مقدمة من الحكومة الهنغارية للطلبة السوريين للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات للعام الدراسي 2020-2021.

وتتضمن المنح راتباً شهرياً مقداره 130 يورو للطلاب المتقدمين إلى منح المرحلة الجامعية الأولى والماجستير و450 يورو للطلاب المتقدمين لمنح الدكتوراه إضافة إلى إعفاء من رسوم التسجيل وتوفير السكن أو بدل مالي عنه بينما يتكفل الطالب بنفقات السفر.