الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على جرائمه

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وتنفيذ مخططاته الاستعمارية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا إن استشهاد شاب فلسطيني في وقت سابق برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر والتنكيل بجثمانه “جريمة حرب واستخفاف واضح بالشرعية الدولية وقراراتها”.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم والعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق خان يونس اليوم ما أدى إلى استشهاد أحدهم واصابة ثلاثة اخرين لتقوم بعدها بالتنكيل بجثمان الشهيد.

بدورها أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ولاسيما بحق الشهيد محمد علي الناعم 27 عاما والتنكيل بجثمانه جريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين مشددة على مواصلة طريق النضال وانهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وفي إطار ردها على جرائم الاحتلال ولاسيما في خان يونس أعلنت المقاومة الفلسطينية إطلاق 20 صاروخا باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.