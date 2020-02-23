الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ضبابية ليلا في المرتفعات وبعض المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غدا للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غداً غائماً جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 16-5

المنطقة الجنوبية 17-6

المرتفعات الجبلية 10-2

المنطقة الوسطى 17-7

المنطقة الساحلية 19-11

المنطقة الشمالية 14-6

منطقة الجزيرة 16-7

المنطقة الشرقية 19-8

منطقة البادية 18-7