تجمع جماهيري ومسيرة كشفية في حلب احتفاء بانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب

حلب-سانا

شهدت ساحة السيد الرئيس وسط مدينة حلب اليوم تجمعاً جماهيرياً احتفاء بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ودحر الإرهاب عن محيط المدينة بمشاركة أعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية وجمعيات ذوي الإعاقة.

وتضمن التجمع فقرات فنية قدمتها فرق الأطفال المشاركة.. وعبر المشاركون بالتجمع الذين حملوا الأعلام الوطنية عن فرحتهم بالأمان الذي تحقق لأبناء حلب والذي صنعه الجيش العربي السوري بمشاركة الأهالي الذين صمدوا وصبروا وتلاحمهم مع رجال الجيش العربي السوري.

شارك في التجمع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري.

إلى ذلك ابتهاجاً بالنصر على الإرهاب في حلب نظم نادي اليرموك وكشاف الفوجين السابع والثامن التابع لأبرشية حلب للأرمن الأرثوذكس مسيرة كشفية تقدمتها الفرقة النحاسية انطلقت من أمام مطرانية الأرمن الأرثوذكس في حي الفيلات وجابت شوارع حي العزيزية وصولاً إلى نادي اليرموك.

وأوضح المطران ماسيس زوبويان مطران الأبرشية في تصريح للصحفيين أن سورية انتصرت على الإرهاب وأن حلب باتت اليوم تنعم بالأمن والأمان بفضل دماء الشهداء وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري.

قصي رزوق