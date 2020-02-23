لجنة دعم الشعب الفلسطيني: ندعم الجيش السوري لاستكمال تحرير سورية من جميع أشكال الاحتلال والإرهاب

دمشق-سانا

جددت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني دعمها الجيش العربي السوري الذي ينجز مهمته بقوة واقتدار لاستكمال تحرير سورية من جميع أشكال الاحتلال والإرهاب منوهة بانتصاراته وبطولاته وتضحياته ودماء شهدائه التي ترسم ملامح مرحلة سورية الجديدة.

كما جددت اللجنة خلال اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو دعمها وتأييدها لشباب وشابات القدس وفلسطين المحتلة الذين يواجهون العدو الصهيوني بصمودهم وعبر مسيرات العودة ويواصلون بكل إصرار وإيمان التصدي له ولمخططاته الرامية إلى النيل من حقهم المشروع في تحرير وطنهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدة مواصلة دعمها الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدو من أجل التحرير والعودة.

ودعت اللجنة القوى والفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والشرفاء المخلصين الى التحرك العاجل لحماية القضية الفلسطينية والتصدي للمشاريع الصهيوامريكية في المنطقة مؤكدة ضرورة العمل الجاد على حشد جميع القوى الشعبية والامكانيات الفلسطينية والعربية في تيار عريض لمواجهة ما تسمى صفقة القرن.

وأدانت اللجنة هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال مشددة على رفض كل أشكال التطبيع وضرورة الاستمرار بالنضال حتى تحرير جميع الأراضي العربية من الاحتلال.

ووجهت اللجنة التحية لكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.