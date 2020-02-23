الحزب اللبناني الواعد: سورية ستنتصر على الإرهاب وداعميه

بيروت-سانا

أكد رئيس الحزب اللبناني الواعد فارس فتوحي أن سورية ستنتصر على الإرهاب وداعميه وكل القوى التي دنست أرضها لافتا إلى أن تسارع انتصارات الجيش العربي السوري لم يترك أي مجال للشك باستعادة كل شبر من الأرض السورية.

وقال فتوحي في تصريح لمراسل سانا في بيروت إن “سورية اليوم تقترب من طي صفحة الحرب والبدء بإعادة الإعمار الذي سيترافق مع عودتها إلى دورها ومكانتها التي تليق بها عربياً ودولياً”.

من جانب آخر أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان أن هزيمة العدو الإسرائيلي وتحرير فلسطين باتت قريبة على أيدي المقاومين من شباب الأمة.

وأضاف حمدان خلال لقائه اليوم وفدا من الشباب العربي أن أمتنا كانت ولا تزال تعول على الشباب لرفع راياتها والانتصار على كل التحديات والمؤامرات التي تواجهها.