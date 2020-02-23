حماة.. توزيع الدفعة الأخيرة من بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين المكتتبين

حماة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة اليوم توزيع الدفعة الرابعة والأخيرة من بذار البطاطا المستوردة للعروة الربيعية المكتتب عليها من قبل مزارعي المحافظة والبالغة 200 طن.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الغني الأسود لمراسل سانا أن سعر مبيع البذار المستورد أقل من أسعار السوق المحلية بنحو 30 بالمئة للطن الواحد مبيناً أنه يتوجب على الفلاحين المكتتبين مراجعة مقر الفرع بمركز المدينة لاستلام الكميات المكتتب عليها بعد تسديد المبلغ المترتب عليهم سواء في الفرع أو المصارف الزراعية بالمحافظة.

ولفت الأسود إلى أن الفرع وزع خلال الدفعات الثلاث الماضية 880 طنا من بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين المكتتبين ليصل إجمالي الكميات الموزعة مع دفعة اليوم إلى 1080 طنا.

من جانبه أشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حماة المهندس بسام النشار إلى أن البطاطا من المحاصيل الرئيسة لدى مزارعي المحافظة وخاصة للعروة الربيعية بسبب توفر مستلزمات إنتاجها ومردودها المادي المرتفع وسهولة تسويقها منوها إلى أنه تم خلال الموسم الماضي زراعة 4065 هكتارا بمحصول البطاطا تركز معظمها في مناطق محردة وخطاب والريف الجنوبي من المحافظة.

وكان فرع إكثار البذار بحماة أنهى منتصف هذا الشهر عمليات توزيع بذار القمح والشعير المعقمة والمغربلة على الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.