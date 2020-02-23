قوات الاحتلال التركي تعتقل العشرات من مرتزقتها في رأس العين بالحسكة لرفضهم القتال في إدلب

الحسكة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال التركي عشرات الإرهابيين الذين يعملون بإمرتها في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك على خلفية محاولتهم الفرار إلى الأراضي التركية لخوفهم من المشاركة في المعارك ومواجهة الجيش العربي السوري في إدلب.

وذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن قوات الاحتلال التركي أغلقت الحدود أمام الإرهابيين الذين يعملون بإمرتها بريف الحسكة الشمالي بعد محاولتهم الفرار من مدينة رأس العين إلى الأراضي التركية واعتقلت العشرات منهم بعد رفضهم الذهاب إلى القتال في إدلب.

وفي سياق مواصلة الاعتداءات ضد المدنيين ذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي اختطفت امرأتين من قرية أم الكيف في ناحية تل تمر وسرقت 100 رأس من الأغنام لأهالي القرية.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابيين يواصلون سرقة ونهب ممتلكات المواطنين في القرى القريبة من خطوط التماس مع الجيش العربي السوري والواقعة في محيط مدينة رأس العين حيث عمدوا إلى هدم البيوت الطينية في قرية أم عشبة لسرقة الأخشاب والأسلاك الكهربائية وبيعها.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات المتكررة على الأهالي من قبل الإرهابيين وتهديدهم بالخطف والقتل أشاع حالة من الخوف بين المدنيين وعطل الحياة العامة ومنعهم من القيام بأعمالهم اليومية بشكل طبيعي.

وتتواصل معاناة الأهالي في المناطق التي تحتلها قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بريفي الحسكة والرقة الشماليين نتيجة اعتداء الإرهابيين عليهم وسرقتهم ممتلكاتهم وسط حالة من الفلتان الأمني تسود المنطقة نتيجة الاقتتال فيما بين الإرهابيين على خلفية الخلاف على الغنائم والمسروقات.