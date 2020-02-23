منتخب سورية لكرة الطاولة يشارك في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو

دمشق-سانا

يشارك منتخب سورية لكرة الطاولة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو والتي تنطلق منافساتها غدا وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة الأردنية عمان.

ويشارك في التصفيات 31 لاعباً ولاعبة يمثلون إحدى عشرة دولة هي سورية والبحرين والإمارات والعراق والسعودية والكويت ولبنان وفلسطين وقطر واليمن والأردن على أن يتأهل صاحبا المركز الأول في فئتي الرجال والسيدات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتتألف بعثة المنتخب من عبيدة ظاظا وزينة أسعد وهند ظاظا بإشراف المدربة سهى أنوس.

يشار إلى أن لاعبة منتخبنا هبة اللجي شاركت في الدورة الماضية من الأولمبياد التي أقيمت عام 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بعد أن منحها الاتحاد الدولي للعبة بطاقة مشاركة بسبب تقديمها مستوى فنيا جيدا في البطولات المؤهلة.