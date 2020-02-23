الخارجية الروسية: لا خطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن روسيا لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا في موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوغدانوف قوله اليوم: “لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا على غرار ما تم فعله في بعض العواصم ونرى أن التقدم في تسوية الأزمة الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها”.

وأشار بوغدانوف إلى أن السياسة الخارجية لبلاده لا تقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وكان عقد في العاصمة الألمانية برلين الشهر الماضي مؤتمر دولي حول تسوية الأزمة في ليبيا وأكد المشاركون فيه أن الحل السياسي هو الوحيد لتسوية هذه الأزمة وشددوا على ضرورة عدم التدخل في شؤون هذا البلد.