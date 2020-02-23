بدء امتحانات التعليم المفتوح في جامعة دمشق ونحو 34 ألف طالب وطالبة يتقدمون لها

دمشق-سانا

بدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التعليم المفتوح في جامعة دمشق للعام الدراسي 2019-2020.

وتستمر الامتحانات وفق الدكتورة صفاء أوتاني نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح حتى الثالث والعشرين من شهر آذار القادم حيث يتقدم للامتحانات في برنامج الإعلام 3441 طالبا وفي الترجمة 4051 طالبا وفي إدارة المشروعات 4940 طالبا وفي المحاسبة 5700 طالب وفي رياض الأطفال 4955 طالبا وفي الدراسات القانونية 9326 طالبا وفي الدراسات الدولية والدبلوماسية 1531 طالبا ليصل العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين إلى 33944 طالبا وطالبة.

وأوضحت الدكتورة أوتاني في تصريح لـ سانا أنه تم التنسيق مع مختلف الكليات المعنية لتوفير القاعات الامتحانية ومختلف المستلزمات والتجهيزات المطلوبة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل والتأكيد على المراقبين باعتماد التعليمات الجامعية والالتزام بها بما يضمن منع الغش والتعامل بطريقة لائقة مع الطلاب.

وتأسس نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية عام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون برفع مستواهم العلمي ممن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.

هيلانه الهندي