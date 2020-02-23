شلاباتا: وجود قوات أجنبية في سورية دون موافقة حكومتها احتلال

براغ-سانا

أكد يارومير شلاباتا رئيس معهد العلاقات الدولية التشيكوسلوفاكي أن القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية هي قوات احتلال ومن حق سورية الدفاع عن سيادتها وضمان الاستقرار والأمن على أراضيها بكل الوسائل.

وقال شلاباتا في تصريح لمراسل سانا إن هذه القوات التي دخلت إلى أجزاء من الأراضي السورية دون موافقة حكومتها الشرعية تعتبر بحكم القانون الدولي قوات احتلال.

ولفت شلاباتا إلى أن سورية دولة محورية مهمة اقليميا ودوليا واستقرارها عامل مهم في استقرار الأمن والسلم الدوليين داعيا إلى ضرورة الوقوف إلى جانبها وتأييد الخطوات التي تتخذها للتصدي للإرهاب.

وأشار إلى أن سورية بشعبها وجيشها وقيادتها محل احترام وتقدير كل القوى التقدمية في العالم لأنها تخوض حربا ضد الإرهاب نيابة عن الجميع.

بدوره أكد الباحث العلمي التشيكي فلاستا هافيلكا في تصريح مماثل أهمية وقف كل أشكال التدخل الخارجي في سورية وفرض أشد العقوبات ضد دول قوات الاحتلال الموجودة على اراضيها مدينا في هذا السياق العدوان التركي على مدينة إدلب.

ولفت هافيلكا إلى أن الوجود الأجنبي غير القانوني هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مشيرا الى أن الحروب التي بدأتها الولايات المتحدة في هذه المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم هدفها خدمة مصالحها الخاصة.