الخامنئي: الانتخابات البرلمانية أجهضت مخططات الأعداء

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن إجراء الانتخابات البرلمانية أجهض مخططات الأعداء وحملاتهم الإعلامية.

وأشار الخامنئي خلال كلمة له اليوم إلى الأجواء السلبية الواسعة التي أثارتها الآلة الإعلامية الأجنبية للحيلولة دون مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات موضحاً أن هذه الحملات بدأت قبل عدة أشهر وتزايدت مع قرب العملية الانتخابية كما استغلت موضوع فيروس كورونا لصرف الشعب عن المشاركة في الاقتراع.

وأعرب الخامنئي عن تقديره للشعب الإيراني بعد اجتيازه بنجاح اختبار الانتخابات مشددا على ضرورة اليقظة والجاهزية لمواجهة مخططات الأعداء الذين يحاولون استهداف جميع أركان البلاد.

وكانت جرت يوم الجمعة الماضي انتخابات مجلس الشورى الإيراني بدورتها الحادية عشرة بالتزامن مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة وسط إقبال كثيف للناخبين الإيرانيين على صناديق الاقتراع.