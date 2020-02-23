الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر على الأجزاء الشمالية والغربية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة على الأجزاء الشمالية والغربية محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …