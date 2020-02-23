إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال عليهم في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو الطوق في بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتدت على الفلسطينيين والقت قنابل الغاز السام ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال على بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

في السياق ذاته اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم البلدة القديمة في الخليل وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال ونفذوا طقوسا استفزازية.