قوى العدوان السعودي تواصل استهداف الأحياء السكنية اليمنية

صنعاء – سانا

واصلت قوى العدوان السعودي اليوم استهداف عدد من المناطق اليمنية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة مخلفة دماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر موقع المسيرة نت أن طيران العدوان السعودي استهدف بسبع غارات مناطق في مديريتي الغيل والمتون بمحافظة الجوف وغارتين منطقة الحمزات بمديرية سحار في محافظة صعدة.

كما استهدفت قوى العدوان السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين.

من جهة أخرى استهدفت قوى العدوان ومرتزقته بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ومدينة الدريهمي المحاصرة وقرية مغاري وجنوب مديرية حيس بالحديدة ما أدى إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت امرأة يمنية استشهدت وأصيب خمسة أشخاص آخرين أمس في قصف مدفعي نفذه مرتزقة العدوان السعودي على منازل ومزارع المواطنين بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

ويواصل العدوان ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد حيث يصعد من استهداف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل مكثف ويومي.