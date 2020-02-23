قطار التطبيع مع كيان الاحتلال يسرع خطاه… مسؤولون وفرق رياضية في مشيخات خليجية

القدس المحتلة-سانا

خطوة جديدة على طريق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي كشفتها تقارير إعلامية اليوم حول لقاء سري جمع رئيس الموساد الإسرائيلي وقائد ما تسمى المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال مع رئيس استخبارات مشيخة قطر ومستشار أمن أميرها بداية الشهر الجاري.

موقع والا الإسرائيلي الذي أورد النبأ أشار إلى أن زيارة المسؤولين الاستخباراتي والعسكري الإسرائيليين ولقاءاتهما السرية في مشيخة قطر جاءت بتكليف من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الزيارة والمباحثات السرية تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية غلياناً شعبيا ضد ما تسمى “صفقة القرن” ودعوات متزايدة لتفعيل المقاومة ضد الاحتلال لإعادة الحقوق الفلسطينية والعربية المغتصبة.

القناة الثانية عشرة الإسرائيلية من جهتها كشفت أيضاً مشاركة فريق رياضي إسرائيلي في سباق للدراجات يقام في الإمارات العربية المتحدة مشيرة إلى أن الفريق الإسرائيلي سيمر على مدار الأسبوع الجاري بالإمارات السبع من دبي إلى أبو ظبي وسط ظهور علني وبث مباشر على القنوات الإسرائيلية.

وسائل إعلام صهيونية أشارت أيضاً إلى استقبال حافل حظي به الفريق الإسرائيلي الذي وصل إلى دبي أمس من قبل أمراء ومسؤولي الإمارات موضحة أنه يجري تدريباته في طرق وضواحي دبي مع ارتداء أعضائه زياً أزرق وأبيض مع شعار ونقش كتب عليه اسم الكيان المغتصب في الوسط.

تسارع خطوات التطبيع وانفلاتها من السرية إلى العلنية لم يعد حكراً على نظام أو مشيخة بعينها بل بات اليوم يطرح ويتم تدواله عبر مختلف القنوات والوسائل الإعلامية في سابقة تنذر بخطر كبير يحدق بقضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبات هم تلك المشيخات نيل رضا الولايات المتحدة بالتزلف إلى “إسرائيل” وبيع القضية الفلسطينية بصفقة مشبوهة سميت “صفقة القرن”.