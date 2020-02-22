تجدد المظاهرات الاحتجاجية في بيروت مطالبة بتحسين الوضع المعيشي

بيروت – سانا

تجددت المظاهرات الاحتجاجية اليوم في بيروت وبعض المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد في البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحتجين نظموا مسيرات احتجاجية في بيروت أمام المركز الرئيسي لبنك لبنان والمهجر والمصرف المركزي اللبناني في شارع الحمرا وأمام المركز الرئيسي لبنك فرنسبنك وأمام المراكز الرئيسية لبنك البحر المتوسط وبنك عوده رفضاً للسياسات المصرفية وتنديداً بتدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.

كما تظاهر المحتجون أمام جمعية المصارف وساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت حاملين الأعلام اللبنانية واللافتات المنددة بالسياسات المصرفية وذلك بمواكبة من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.

كما نظم محتجون آخرون مسيرة جابت شوارع صور رفعوا خلالها الأعلام الوطنية واللافتات ورددوا هتافات منددة بالسياسة المالية والمصرفية في لبنان.

وفي السياق ندد المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع مدينة طرابلس بالسياسة المالية في البلاد مطالبين بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.

بينما نفذ محتجون آخرون اعتصامات في ساحة المدينة أمام سنترال الميناء ومركز أوجيرو وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.