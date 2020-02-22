المهندس خميس: تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع في حلب وإعادة البنية التنموية للمحافظة

حلب-سانا

تناول لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي لمحافظة حلب والقائمين على مجلس المحافظة اليوم الدور المنوط بالمجالس المحلية في إعادة الإعمار ومتابعة واقع المشاريع وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها وإعادة البنية التنموية للمحافظة إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإرهابية وتجاوز آثارها السلبية .

وطالب المهندس خميس بتفعيل دور الوحدات الإدارية بإقامة الاستثمارات الخاصة وتقديم المحفزات للصناعيين ورجال الأعمال وتوجيههم نحو مواطن الاستثمار وتوظيف الموارد في تحسين الخدمات للمواطنين.

وركزت المناقشات على التنمية المحلية وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتلك الوحدات ورؤية المجالس المحلية التنموية لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها.

وفي لقاء المهندس خميس مع القائمين على قطاع الطاقة الكهربائية تم التركيز على إعداد رؤية جديدة للمنظومة الكهربائية لتفعيلها.

وأشار المهندس خميس إلى زيادة التغذية الكهربائية المخصصة لحلب بعد الانتهاء من إصلاح خط الزربة-حلب للتوتر العالي 400 ك.ف ووضعه بالخدمة مؤكدا ضرورة التأهيل التدريجي للمحولات والشبكات الكهربائية .

كما تم الطلب من مؤسسة نقل الطاقة الكهربائية إعادة تأهيل منظومة خطوط التغذية وتعزيز الشبكة الكهربائية والطلب من مؤسسة التوزيع إيصال الطاقة المتوفرة إلى الريف والمدينة بشكل عادل ومتوازن مشددا على إلغاء استثناءات التقنين لغير المشافي وتم لفت الانتباه إلى ضرورة متابعة الجباية ومعالجة التراكمات فيها والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية .

واختتم المهندس خميس جولته إلى محافظة حلب بزيارة جرحى قواتنا المسلحة في المشفى العسكري حيث اطمأن على حالتهم الصحية وجودة الخدمات المقدمة لهم ناقلا إليهم محبة السيد الرئيس بشار الأسد وتقدير الشعب السوري للتضحيات التي بذلوها لتحرير سورية من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل تراب الوطن مبينا أننا نستمد القوة والعزيمة من صمودهم باعتبارهم أبطالاً حقيقيين قدموا أغلى ما يملكون للدفاع عن أمن واستقرار بلدهم .

شارك في الزيارة وزيرا الصحة والداخلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء .

منذر العمري -مي سليمان