SCS-NET

وحدات الجيش العربي السوري تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي جبهة النصرة على أطراف بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي

2020-02-22

تصوير:معتز موعد

 

 

انظر ايضاً

كاميرا سانا.. وحدات الجيش تعثر على شبكة أنفاق وتحصينات لإرهابيي جبهة النصرة على أطراف بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved