وحدات الجيش العربي السوري تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي جبهة النصرة على أطراف بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ظريف يبحث مع نظيره الهولندي الوضع في سورية والقضايا الثنائية
2020-02-22
بمشاركة اتحادي الطلبة والشبيبة… افتتاح الندوة الفكرية الشبابية العربية
2020-02-22
فيرشينين: روسيا ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب
2020-02-22
حزب العمال التركي: سياسات أردوغان تجاه سورية لا تمثل شعبنا
2020-02-22
تشارنوغورسكي: سورية تدافع عن سيادتها وستنتصر على الاحتلال الأجنبي
2020-02-22
أوكامورا: الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في سورية
2020-02-22
فيرشينين يبحث مع السفير الإيراني بموسكو الوضع في سورية
2020-02-21
محليات
التربية تصدر نتائج اعتراضات المتسابقين المتقدمين للامتحان التحريري المؤتمت بمسابقة الوكلاء
2020-02-22
ضبط شركة لبيع الألبسة الرياضية ومركز للتجهيزات الطبية في دمشق يتعامل أصحابهما بغير الليرة السورية
2020-02-22
الحرارة غداً حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر
2020-02-22
مجلس الوزراء يقر خلال اجتماعه بحلب خطة متكاملة للنهوض بمختلف القطاعات في المحافظة ويخصص نحو 145 مليار ليرة لتنفيذها
2020-02-22
محافظة دمشق: فتح الطرق أمام حركة السيارات من دوار المواساة باتجاه الجمارك ويمين نفق الكارلتون
2020-02-22
إنتاج 17 ألف مقعد مدرسي بديرالزور
2020-02-22
إغلاق 6 صيدليات مخالفة في حماة وريفها
2020-02-22
رياضة
تشيلسي يفوز على توتنهام بالدوري الإنكليزي
2020-02-22
تعادل إيجابي للحرية وتشرين وفوز الطليعة على مضيفه جبلة بالدوري الممتاز لكرة القدم للشباب
2020-02-22
في ختام منافسات المرحلة الأولى من إياب الدوري الممتاز .. الكرامة يفوز على الجزيرة
2020-02-22
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يلتقي نظيره السعودي في التصفيات الآسيوية غدا
2020-02-22
خزامى الملحم: نيلي لقب أفضل حارسة مرمى في الدوري زاد من عزيمتي على تطوير موهبتي
2020-02-22
تواصل دوري كرة اليد للرجال وتميز لقاسيون والكرامة بتجمع الناشئات
2020-02-22
الوثبة والجيش في مواجهة الكويت الكويتي وهلال القدس الفلسطيني في كأس الاتحاد الآسيوي
2020-02-22
اقتصاد
إكثار بذار إدلب ينهي توزيع بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين المكتتبين
2020-02-22
زراعة نحو 20 ألف هكتار بالمحاصيل الطبية والعطرية بالحسكة
2020-02-22
التجارة الداخلية تحدد العمل بالمخابز عند الساعة الخامسة صباحاً
2020-02-22
وفد وزاري يناقش واقع المنشآت الصناعية في المناطق المحررة من الإرهاب بريف حلب واحتياجات إعادة إقلاعها-فيديو
2020-02-21
عقود واتفاقات لتصدير المنتجات السورية في ختام معرض غلفوود 2020 بدبي
2020-02-21
بكين: تأثير فيروس كورونا الجديد على سوق العملات الأجنبية محدودٌ ومؤقت
2020-02-21
ارتفاع أسعار الذهب
2020-02-21
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الخارجية: انزعاج الولايات المتحدة من عودة دورة الحياة إلى طبيعتها في حلب مرده إلى الإحباط والشعور بالمرارة نتيجة اندحار مشروعها
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القيادة العامة للجيش: أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان خارجي والتصدي له بالوسائل المتاحة
الجيش يواصل عملياته ضد الإرهابيين بريفي إدلب وحلب ويدمر لهم مقرات وعتاداً وآليات
فيرشينين: روسيا ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب
الصحة: لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا في سورية
التعليم العالي: التعاقد مع 28 مشروعاً بحثياً ورصد الاعتمادات اللازمة لإنجازها
وحدات الجيش العربي السوري تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي جبهة النصرة على أطراف بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي
2020-02-22
تصوير:معتز موعد
2020-02-22
kamel
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