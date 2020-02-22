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التربية تصدر نتائج اعتراضات المتسابقين المتقدمين للامتحان التحريري المؤتمت بمسابقة الوكلاء

2020-02-22

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اعتراضات المتسابقين الذين تقدموا بها لمعرفة سبب عدم ورود أسمائهم في قرار النجاح بالامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة الوكلاء التي أعلنت عنها الوزارة في الـ 30 من نيسان الماضي.

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه يمكن للراغبين الاطلاع على نتائج الاعتراضات عبر موقعها الإلكتروني أو مراجعة ديوان مديريات التربية في المحافظات.

وكانت وزارة التربية أعلنت أسماء الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة انتقاء المعلمين الوكلاء في الثالث من الشهر الجاري حسب تسلسل النجاح في كل محافظة وبلغ عدد الناجحين 15358 معلما منهم 322 من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام.

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