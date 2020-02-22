ضبط شركة لبيع الألبسة الرياضية ومركز للتجهيزات الطبية في دمشق يتعامل أصحابهما بغير الليرة السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط شركة في دمشق معدة لبيع الألبسة الرياضية ومركز لبيع التجهيزات الطبية يتعامل أصحابهما بغير الليرة السورية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه في إطار متابعة المتعاملين بغير الليرة السورية تمكنت إدارة الأمن الجنائي من تحري مقر الشركة والمركز بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي.

وأوضحت الوزارة أنه عثر في المركز على مبلغ (ثلاثمائة ألف) ليرة سورية وجهاز كمبيوتر وجهاز تسجيل كاميرات مراقبة ووثائق مدون فيها ثمن البضاعة بالدولار الأمريكي مشيرة إلى أنه وبالتحقيق مع صاحب المركز اعترف بتعامله بالدولار الأمريكي من خلال عرض التجهيزات الطبية في مركزه للبيع بالدولار الأمريكي.

وبينت الوزارة أنه عثر في الشركة على مبالغ أجنبية ومبلغ بقيمة (تسعة ملايين وواحد وأربعين ألف ليرة سورية) ووثائق مدون عليها مبالغ بالعملة الأجنبية تؤكد تعاملها بغير الليرة السورية وضبطت فيها خمسة أجهزة كمبيوتر وجهاز تسجيل كاميرات مراقبة.

وتم تسليم المبالغ المصادرة وفق الوزارة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً ومازالت التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.