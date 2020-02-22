روحاني: الوجود الأمريكي في المنطقة سبب رئيس في زعزعة أمنها

طهران-سانا

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد أن وجود قوات الاحتلال الأمريكي في سورية غير شرعي كونه يتعارض مع إرادة الدولة السورية مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي والنهج الذي تتبعه واشنطن في المنطقة هما السبب الرئيس في زعزعة أمنها.

وقال روحاني خلال لقائه اليوم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في طهران إنه إذا توقفت أمريكا عن أعمالها الإرهابية وتدخلاتها الخاطئة فإن المنطقة ستصبح آمنة بصورة طبيعية” مؤكدا أن مبادئ السياسة الإيرانية تقوم على أن أمن المنطقة يجب صونه من قبل دول المنطقة نفسها.

ودعا روحاني شعوب العالم الحرة إلى إدانة الحظر الأمريكي غير القانوني ضد الشعب الإيراني مشيرا إلى أن الاتفاق النووي يخدم مصلحة المنطقة والعالم وأن انسحاب واشنطن منه يضر شعوب المنطقة والعالم والشعب الأمريكي نفسه.

وأعرب روحاني عن أسفه كون الاتحاد الأوروبي لم يستطع خلال الأشهر التي تلت الانسحاب الأمريكي من الاتفاق تنفيذ التزاماته في إطاره.

من جانبه أكد وزير الخارجية الهولندي ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي كاتفاق دولي مضيفا: “قلنا للأمريكيين صراحة وبصورة خاصة أن خروجهم من الاتفاق النووي لم يكن عملا صائبا”.

وأعرب بلوك عن أمله بأن تتمكن بلاده من أداء دور ومشاركة أكثر فاعلية في الآلية المالية الأوروبية “اينستكس”.